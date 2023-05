Milano | 16enne accoltella professoressa a scuola

(Di lunedì 29 maggio 2023), 29 mag. (Adnkronos) - È stato bloccato dai carabinieri lo studenteche stamane, in un istituto superiore di Abbiategrasso alle porte di, ha aggredito unadi 51 anni. Il giovane ha ferito la donna ad un braccio utilizzando un coltello. Inizialmente si era parlato di una aggressione a colpi di pistola, ma dopo l'intervento dei carabinieri e dei soccorritori del 118 si è potuto accertare che il ragazzo aveva con sé una pistola giocattolo, con la quale avrebbe intimato ai compagni di uscire dall'aula, senza tuttavia ferire nessuno. All'arrivo dei militari, il ragazzo non ha opposto alcuna resistenza e ha lasciato la pistola sul banco.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire la mattinata di undell'istituto Iis Alessandrini di Abbiategrasso , Comune alle porte di. Secondo le prime informazioni l'insegnante, di ......di Abbiategrasso () dove uno studente ha accoltellato una professoressa di 51 anni all'interno della scuola, che si trova in via Luigi Einaudi. L'aggressore - pare si tratti di un- ...... aveva con sé anche una pistola giocattolo È stato bloccato dai carabinieri lo studenteche stamane, in un istituto superiore di Abbiategrasso alle porte di, ha aggredito una ...

Milano, 16enne aggredisce professoressa a scuola Adnkronos

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Una donna di 51 anni e un ragazzo di 16 sono rimasti coinvolti in una aggressione a colpi di pistola in una scuola di Abbiategrasso, nell’hinterland milanese. L’evento, del quale non sono ancora note ...