Angelo, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra, ha parlato in diretta a Rai 3 dell'emergenzain Emilia Romagna e del decreto che il governo ha preparato. 'La domanda che rivolgo al ...Il presidente della Repubblica, Mattarella, visiterà martedì le zone colpite dal. 'Tanti ... Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistragiudica 'gravissimo l'affondo del ministro Fitto ...E' quanto chiede il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo, definendo 'doveroso che l'esecutivo 'venga in Parlamento e dica non solo quello che intende fare urgentemente per risolvere ...

Maltempo, Bonelli (Avs): “Non bisogna ricostruire come era prima, pronti a collaborare col governo” Globalist.it

Le ultime notizie sulla situazione in Emilia-Romagna e nelle Marche duramente colpite dal maltempo, la situazione politica dopo le elezioni comunali, un’intervista alla giornalista Francesca Fagnani: ...Condividi questo articolo:Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Evidenziamo e apprezziamo il fatto positivo della venuta in Italia della Presidente Von der Leyen, per rendersi conto del dramma della Romagna e ...