L’alta ristorazione conquista l’Etna

(Di lunedì 29 maggio 2023) Sono Milo e Calatabiano, in provincia di Catania, i due paesi ai piedi delche ospiteranno dal 29 al 31 maggio la manifestazione interamente dedicata alla cucina di alto livello. Fonte d’ispirazione sarà il vulcano stesso, “A Muntagna” per i siciliani, declinata al femminile. Organizzato e ospitato dallo charming hotel Castello di San Marco e dall’azienda Barone di Villagrande, in collaborazione con les Collectionneurs, l’associazione di albergatori, ristoratori e viaggiatori che vanta come Brand President Alain Ducasse, Lavica seguirà idealmente il percorso che compie la lava del, e racconterà così, attraverso le mani di chef appartenenti all’associazione e di chef siciliani ospiti dell’evento, l’anima di un territorio vocato a produzioni enogastronomiche molto rilevanti. I prodotti agricoli qui coltivati infatti sono influenzati dalle ...