La Promessa | tutto il cast della soap opera spagnola

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tra le tante proposte televisive che ci tengono compagnia ogni giorno, La, la nuovadi Canale 5, cercherà di conquistare il pubblico italiano con il suo mix di dramma, amore e mistero. L’ambientazione storica, la trama avvincente e iltalentuoso hanno creato la formula perfetta per un successo televisivo. Ma chi sono gli attori che danno vita a questa serie emozionante? Ecco a voi un approfondimento dedicato alde “La”. Gli attori de LaAl centrostoria troviamo la giovane e talentuosa Ana Garces, che interpreta la protagonista Jana Exposito. Determinata, coraggiosa e orgogliosa, Jana è tornata al palazzo de “La” per cercare il fratello scomparso e per rendere giustizia ...

Già, aveva detto che non avrebbe fatto il martire, ma Fabio Fazio non ha mantenuto la. Ora,... ilcon la sua consueta letterina. Tra le varie frasi, ecco che la Littizzetto affermava: '...inizia come uno scherzo tra vecchi amici: "Se mi dai due magliette non mi butto". Poi il ... Già in passato si è dimostrato permaloso con i portieri chiacchieroni, non onorando lafatta ...Nel frattempo, Shiv è completamente d'accordo con il team GoJo, avendo ricevuto ladi ... il che ha aggiunto una dimensione delnuova alla discordia. I due iniziano il finale con Shiv ...

La promessa: tutto sulla nuova soap estiva di Canale 5 Panorama

Il fronte russo si allarga Dopo il patto tra Minsk e Mosca, sembra che Lukashenko abbia un ruolo speciale: quello di recruiter per il Cremlino. Il leader bielorusso offrirà ...Scopri tutto quello che bisogna sapere su quando va in onda su Canale 5 La Promessa, la nuova soap opera spagnola in onda su Mediaset!