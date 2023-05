Il cast de La Promessa

(Di lunedì 29 maggio 2023) Chi troviamo nelde La, la soap su Canale 5? Scopri gli attori e i personaggi della telenovela in costume in onda dal 29 maggio Tvserial.it.

...con ladi una trasmissione tutta sua. Il suo addio ad Amici però potrebbe mettere in difficoltà Maria De Filippi, che potrebbe fare a meno anche di Arisa e Raimondo Todaro. Amici,...Scopriamo qualche dettaglio in più su di essa, come il, la Trama e le Anticipazioni della prima puntata . La: La nuova soap opera spagnola di Canale 5 Con l'arrivo dell' estate , al ...Con meno budget, ambientazioni, scrittura eassai diversi, ma ugualmente ad alto tasso di colpi di scena e imprevedibilità in salsa aristocratica. S'intitola Lala nuova soap estiva in ...

La Promessa, il cast della soap opera di Canale 5 Tvblog

Gia dalle immagini di scena circolate nei giorni prima del suo debutto italiano, si intuisce che La Promessa, la nuova soap opera in onda su Canale 5 a partire da lunedì 29 maggio 2023, avrà numerose ...La promessa è la nuova soap opera spagnola in costume in onda su Canale 5: scopri tutti i dettagli su uscita, trama e cast!