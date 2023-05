Cose turche | il Galatasaray vuole tenere insieme Di Maria e Paredes

Commenta per primo Angel Di Maria lascia la Juve a parametro zero, Leandro Paredes lascia la Juve e torna al Psg con l'etichetta di esubero. E allora c'è chi prova il doppio colpo, puntando sul grande ...Le discussioni tra i due Paesi sulla Nato si sono arenate durante le recenti elezioni, ora vinte da Recep Tayyip Erdoan. 'Mi auguro di poter ingranare una marcia in più e accelerare le...Questo risultato era stato ottenuto solo dopo aver apportato dei cambiamenti nelle più grandi e importanti metropoli. "Ma non otterremo mai risultati diversi facendo le stesse". Dunque, ...

Erdogan vince ancora, ma è meno forte di prima Linkiesta.it

Il presidente appena rieletto potrebbe aprire all’ingresso della Svezia nell’Alleanza. Intanto l’opposizione è in subbuglio e c’è chi chiede le dimissioni di Kiliçdaroglu ...I Turchi in Germania esultano per la vittoria del presidente Recep Tayyip Erdogan. Critico e preoccupato il ministro tedesco Ödzemir.