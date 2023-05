VOTI&STATS – Fiorentina-Roma | Italiano batte Mourinho con le sostituzioni

(Di domenica 28 maggio 2023), il tecnico viola ha battuto Joségrazie ai sostituti dalla panchina – VOTI&STATS Entrambe con la testa alla finale europea che vedrà lascendere in campo prima della, le due squadre ieri al Franchi hanno dato vita a un match a due volti per quel che riguarda il punteggio: giallorossi in vantaggio subito, con El Shaarawy; finale tutto viola, con il ribaltone firmato da Jovic e Ikone dal quarantesimo al quarantatreesimo del secondo tempo. I numeri maturati complessivamente nella gara traducono questo cambiamento? La risposta è un macroscopico sì per quanti riguarda la produzione offensiva. Nella prima parte dell’incontro, nonostante lo svantaggio da recuperare, i padroni di casa hanno concluso leggermente di meno degli ospiti. Un quadro totalmente ...

Non devi prendere solo, ma devi prendere icambiando il modo in cui le persone si approcciano alla politica'. leggi anche Carlo Calenda a Sky TG24: "Con Schlein distanza siderale nel ...Invitiamo a farlo in tutto il territorio modenese nella speranza che ci sia un cambio di atteggiamento davanti allo spauracchio di perdere. Grazie per la gentile ospitalità Dottor Mauro PoliErdogan partecipa al primo ballottaggio della sua vita politica, con un vantaggio di 2,5 milioni disul capo dell'opposizione. Kilicdaroglu . Il presidente turco in carica Recep Tayyip Erdogan e ...

Elezioni in Turchia, caccia ai voti nazionalisti Corriere della Sera

Il Verona ha pareggiato in casa 1-1 contro l'Empoli nel 37° turno di Serie A. Un pareggio maturato nel finale grazie alla rete di Stojanovic al 96' dopo il gol del vantaggio firmato Gaich nella ripres ...Qui l’apparentamento che sembrava naturale tra Fusco e il sindaco uscente Riccardo Rossi, che al primo turno era sostenuto solo da Sinistra Italiana e Verdi e ha totalizzato il 10% dei voti, non si è ...