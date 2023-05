Serie B femminile | Napoli promosso La Lazio spera negli spareggi col Pomigliano

(Di domenica 28 maggio 2023) Si conclude oggi il campionato di: ilvince in casa del Tavagnacco e festeggia la promozione inA. Lanonostante la vittoria contro l’Arezzo, chiude la sua regular season a 73 punti, uno in meno della formazione azzurra. Secondo posto che però fare ancora la, in attesa dalloo promozione contro la penultima classificata dellaA, ovvero il. Il primo dei due incontri è in programma sabato 3 giugno, il secondo giovedì 8 giugno. Nulla è cambiato in coda alla classifica con le già note retrocessioni inC di Apulia Trani, Trento e Tavagnacco. SportFace.

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Si chiude con un pareggio il campionato di calcio femminile per il Palermo Women: in casa del Cosenza, la partita valida per la 30a e ultima giornata finisce 2 - 2, con le rosanero che vanno due volte in svantaggio ma per due volte riescono ...

