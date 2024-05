Giffoni 2022 - i primi titoli | tra i temi trattati il conflitto israelo-palestinese e lo sport come riscatto

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 9 maggio 2024)Film Festival 2024, ecco iin concorso: tra i, lo, le difficoltà di essere genitori e figli Le discriminazioni etniche, il, loe occasione di crescita, le difficoltà di essere genitori e figli, la scoperta della sessualità e la bellezza di non riconoscersi in un’etichetta: sono solo alcuni deiaffrontati daiscelti per #54 (qui il sito internet ufficiale), in programma dal ...