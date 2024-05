(Di giovedì 9 maggio 2024) Mosca, 9 mag. (Adnkronos) – In tutta lasi terranno parate militari, concerti e marce con veicoli d’epoca in onore del 79° anniversariosulnella ‘Grande Guerra Patriottica’. A Mosca, la celebrazione si apre con una parata cerimoniale sulla Piazza Rossa. Il presidente russo Vladimir Putin ispezionerà la parata in qualità di comandante in capo per la 21esima volta.Presenti al corteo i presidenti Alexander LukashenkoBielo, Kassym-Jomart Tokayev del Kazakistan, Emomali Rahmon del Tagikistan, Serdar Berdimuhamedow del Turkmenistan, Miguel Diaz-Canel di Cuba, Thongloun Sisoulith del Laos e Umaro Sissoco EmbaloGuinea-Bissau. L'articolo CalcioWeb.

Mosca, 9 mag. (Adnkronos) - In tutta la Russia si terranno parate militari, concerti e marce con veicoli d'epoca in onore del 79° anniversario della Giornata della Vittoria sul nazismo nella 'Grande Guerra Patriottica'. A Mosca, la celebrazione si ...

Russia, meno uomini e mezzi, ma tanta fiducia nel trionfo in Ucraina: tutto quello che c’è da sapere sulla Parata della Vittoria - russia, meno uomini e mezzi, ma tanta fiducia nel trionfo in Ucraina: tutto quello che c’è da sapere sulla Parata della Vittoria - È la giornata della Vittoria, certo, la festa nazionale che commemora il trionfo sovietico sul nazifascismo, ma l’allusione stavolta è a una nuova vittoria, in Ucraina, che la russia sente vicina come ...

Iniziative sulla legalità e sicurezza. A Russi la mostra Luce e Memoria di Tony Gentile - Iniziative sulla legalità e sicurezza. A Russi la mostra Luce e Memoria di Tony Gentile - A Russi continua il percorso, avviato negli scorsi anni, dedicato ai temi della legalità e della sicurezza. Il terzo progetto in ordine di tempo, dal ...

Russia: al via celebrazioni per la Giornata della Vittoria sul nazismo - russia: al via celebrazioni per la giornata della Vittoria sul nazismo - Mosca, 9 mag. (Adnkronos) - In tutta la russia si terranno parate militari, concerti e marce con veicoli d'epoca in onore del 79° anniversario della giornata della Vittoria sul nazismo nella 'Grande G ...