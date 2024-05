(Di giovedì 9 maggio 2024) Il, prossimo e ultimo avversario del Picchio di questa stagione,ieri ha proseguito la preparazione in vista dell’incontro di domani previsto allo stadio Del Duca (avvio alle 20.30). Nonostante l’impossibilità di correre per un obiettivo, i nerazzurri arriveranno sotto le cento torri per onorare il proprio campionato senza fare regali ad un Ascoli praticamente disperato e ad un passo dal baratro. La squadra si è allenata sotto le direttive del tecnico Aquilani al centro sportivo ‘Cetilar’ e stamattina all’Arena Garibaldi sosterrà la consueta rifinitura per poi prendere la strada che condurrà nel capoluogo piceno. L’allenatore dei toscani sarà chiamati a fronteggiare una preoccupante serie diin. Qui non ci sarà lo squalificato Calabresi e gli infortunati Barberis, Hermannsson e Leverbe. A ...

Pisa, assenze in difesa. In forse anche il capitano Caracciolo - pisa, assenze in difesa. In forse anche il capitano Caracciolo - Il pisa si prepara per l'ultimo match contro l'Ascoli, nonostante le assenze in difesa. L'allenatore Aquilani guiderà la squadra verso lo stadio Del Duca per onorare il campionato.

Imprenditore decisivo nella trattativa con il magnate Knaster - Imprenditore decisivo nella trattativa con il magnate Knaster - Mirko Paletti, ex vicepresidente del pisa Sporting Club, ha giocato un ruolo chiave nella cessione del club a Alexander Knaster nel 2021. La trattativa è stata determinante per affrontare le difficolt ...

"I musei di Pisa" enorme patrimonio. Straordinario viaggio nell’arte - "I musei di pisa" enorme patrimonio. Straordinario viaggio nell’arte - Tre, quattro, forse anche sei Come dire, i soliti nomi dei musei artistici ... Quello che gli autori hanno infine considerato come il 21° Museo sono le Mura di pisa. La presentazione del volume, ...