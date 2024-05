Cento giorni col chip per il paziente zero di Neuralink, Elon Musk: "Un successo" - Cento giorni col chip per il paziente zero di neuralink, Elon Musk: "Un successo" - Il resoconto sui progressi del primo impianto in un essere umano di un chip sviluppato dai ricercatori della compagnia ...

Tether investe 200 milioni di dollari per fare concorrenza a Neuralink di Elon Musk - Tether investe 200 milioni di dollari per fare concorrenza a neuralink di Elon Musk - La società che emette la stablecoin Tether acquista la maggioranza di Blackrock Neurotech, società che sviluppa l’interfaccia cervello-computer ...

Anche la Cina ha il suo Neuralink: scimmia comanda braccio robotico con il pensiero - Anche la Cina ha il suo neuralink: scimmia comanda braccio robotico con il pensiero - Una società cinese afferma di aver sviluppato con successo un chip cerebrale e di averlo impiantato in una scimmia, che ora può controllare a distanza un braccio robotico.