Ue | Mattarella - ' Unione vive fase più critica della sua storia' **

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Il 9 maggio segna l'anniversariodichiarazione con la quale nel 1950 Robert Schuman proponeva la creazione di una comunità di Stati i cui membri avrebbero messo in comune le produzioni di carbone e acciaio, convinto che 'la pace mondiale non potrebbe essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano'. Parole che risuonano, oggi, in tutta la loro straordinaria forza e drammatica attualità. Dall'avvio del processo di integrazione laeuropeaforse lapiùsua". Lo afferma il PresidenteRepubblica, Sergio, in occasioneFesta dell'Europa. "La sicurezza del nostro continente - evidenzia il ...

Guerra Ucraina, Stoltenberg: «Kiev non ha chiesto truppe alla Nato». Accordo Ue sull'uso dei beni russi sequestrati - Guerra Ucraina, Stoltenberg: «Kiev non ha chiesto truppe alla Nato». Accordo Ue sull'uso dei beni russi sequestrati - Guerra Ucraina. Attacco russo su larga scala stanotte in Ucraina: colpite le strutture energetiche di 6 regioni. Xi oggi in Ungheria. Meloni riceve Stoltenberg. Prosegue la visita di mattarella negli.

Mattarella all’Onu: “Importante continuare a finanziare l’Unrwa”. E il governo annuncia: “Riapriamo su progetti specifici” - mattarella all’Onu: “Importante continuare a finanziare l’Unrwa”. E il governo annuncia: “Riapriamo su progetti specifici” - A schierarsi sulla necessità che anche l’Italia riprenda a finanziare l’Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Profughi Paestinesi) è stato lo stesso Sergio mattarella.

Quello appena trascorso è stato l’aprile più caldo di sempre: lo dice l’Ue. Che aggiunge: “Negli ultimi 12 mesi riscaldamento a +1,61°” - Quello appena trascorso è stato l’aprile più caldo di sempre: lo dice l’Ue. Che aggiunge: “Negli ultimi 12 mesi riscaldamento a +1,61°” - Anche aprile è stato il più caldo mai registrato a livello globale. Non devono trarre in inganno temporali e precipitazioni in arrivo anche nel Sud Italia, con allerta meteo in diverse regioni e la pr ...