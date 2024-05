Aria nella pancia in gravidanza | da cosa è provocata e come eliminarla

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 7 maggio 2024) Sperimentare gonfiore addominale dovuto alla presenza diè esperienza comune nelle donne in. È considerato,riportato dal MedicalNewsToday, un disturbo funzionale dell’intestino insieme a costipazione, diarrea e sindrome dell’intestino irritabile. I disturbi funzionali gastrointestinali sono quell’insieme di condizioni in cui vi è un’alterazione delle funzioni motorie e della sensibilità dell’apparato digerente senza che queste siano provocate da una causa patologica. Nonostante la presenza diinsia un fenomeno normale e diffuso può essere fonte di disagio e disturbi non irrilevanti che è importante saperegestire. Gonfiore e...