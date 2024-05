(Di giovedì 9 maggio 2024) Arezzo, 9 maggio 2024 – Shopping, musica e intrattenimento per festeggiare lasi prepara ad accogliere "Mia", la nuova iniziativa targata Confcommercio che celebra lae omaggia tutte le mamme in occasione della loro. L'evento, organizzato con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale die di Regione Toscana, Toscana Promozione, Vetrina Toscana, Camera di Commercio Arezzo-Siena, ConsorzioVini, MAEC e Associazione Cautha, si terrà domenica 12 maggio nel suggestivo centro storico etrusco, con un’anteprima nella serata di sabato 11, quando alcuni locali accoglieranno i giovani con selezioni musicali coinvolgenti a cura dell’Associazione Cautha. Il clou degli eventi sarà comunque nella giornata ...

"Mamma mia", a Cortona arriva la festa della primavera - "Mamma mia", a cortona arriva la festa della primavera - Shopping, musica e intrattenimento per festeggiare la primavera. cortona si prepara ad accogliere "Mamma Mia", la nuova iniziativa targata Confcommercio che celebra la primavera e omaggia tutte le ...

Festa di primavera in città. Negozi aperti e visite al museo. Una giornata per le mamme - Festa di primavera in città. Negozi aperti e visite al museo. Una giornata per le mamme - Un tributo a tutte le mamme e alla primavera condito con shopping, musica e intrattenimento. L’idea è della Confcommercio che sceglie cortona per accogliere "Mamma Mia". L’evento si terrà domenica con ...

“Mamma mia”, a Cortona arriva la festa di primavera - “Mamma mia”, a cortona arriva la festa di primavera - Arezzo, 9 maggio 2024 – Shopping, musica e intrattenimento per festeggiare la primavera. cortona si prepara ad accogliere "Mamma Mia", la nuova iniziativa targata Confcommercio che celebra la ...