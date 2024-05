Fratture composte | cosa sono e come si curano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Per frattura ossea si intende una condizione medica che comporta l’interruzione dell’integrità di un osso. Essa può essere causata da traumi esterni, oppure può essere dovuta a patologie sottostanti; esistono inoltre delleda stress, ossia una lesione causata da ripetuti microtraumi che portano ad un sovraccarico funzionale di determinate aree del corpo. È possibile distinguere diverse tipologie diin base alle loro caratteristiche: la frattura composta, nello specifico, è un tipo di lesione in cui i frammenti rimangono allineati nella loro posizione anatomica. Il trattamento di una frattura e i tempi di guarigione dipendono fortemente dal tipo e dalla zona interessata, nonché dall’origine del trauma e dall’anamnesi del paziente. È molto importante non sottovalutare una frattura ossea ed intervenire rapidamente per ripristinare ...

