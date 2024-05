Fuorigrotta - Rita non ce l’ha fatta | morta la 27enne investita dopo essere scesa dal taxi

nove giorni trascorsi in bilico tra la vita e la morte, poi la notizia peggiore. Non ce l’ha fatta Agnese Quarena, la 77enne di Gavardo che lo scorso 27 aprile era stata Investita da un’auto nella frazione di Sopraponte, a pochi passi da casa ...

È morta Rita Granata , la 27enne investita a Fuorigrotta domenica scorsa. Il grave incidente era accaduto in via Leopardi mentre la giovane donna scendeva da un taxi...

BigMama: «Ho smesso di bere dopo che hanno abusato di me, oggi mi sento una Dea. Lodovica La sposo dopo la laurea» - BigMama: «Ho smesso di bere dopo che hanno abusato di me, oggi mi sento una Dea. Lodovica La sposo dopo la laurea» - Ha definito il palco di Sanremo la sua rivincita e, dopo tre mesi dall'uscita del suo brano, La rabbia non ti basta è diventato disco d'oro. Un riscatto per BigMama, 24 anni, ...

Valtellina, donna morta in aerofune: notificati i primi avvisi di garanzia per i dipendenti della Fly Emotion - Valtellina, donna morta in aerofune: notificati i primi avvisi di garanzia per i dipendenti della Fly Emotion - L'ipotesi di reato è omicidio colposo e l'avviso di garanzia è un atto dovuto, in vista dell'autopsia sul corpo della 41enne Ghizlane Moutahir. La Procura di Sondrio indaga anche su eventuali preceden ...

