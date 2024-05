Horizon | le foto del western di Kevin Costner anticipano uno spettacolare assalto ai carri

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nuove immagini da: An American Saga forniscono i primi dettagli sui personaggi die Luke Wilson, oltre ad anticipare una sequenza di inseguimenti sul carro. Mentre si avvicina il Festival di Cannes 2024, nuovedi: An American Sagal'epopeadi, progetto ambiziosissimo (e costoso) che sta impegnando il divo, rivelando alcuni spettacolari momento action.: An American Saga, che farà il debutto in anteprima mondiale a Cannes, è il primo capitolo di una saga in quattro parti che racconta la vita di vari personaggi prima e dopo la Guerra Civile mentre si stabiliscono nel West americano. Il film, che rappresenta un grande progetto della passione per ...

