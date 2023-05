LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | partita la fuga | 60 chilometri al traguardo

(Di domenica 28 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.20 Il gruppo lascia fare, ora i tre hanno 31” di margine. 17.17 Sevilla e Marcellusi si sono rialzati. Rimangono in testa Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Maxime Bouet (Arkea-Samsic) e Toms Skujins (Trek-Segafredo) con 15” di vantaggio. 17.15 Intanto una singolare immagine: Primoz Roglic e Nicolas Della Valle, il primo e l’ultimo di questo. #dItalia pic.twitter.com/RCF80FeyxQ —(@ditalia) May 28,17.13 Problema meccanico per un uomo della UAE Team Emirates, Brandon McNulty. 17.11 Sono Diego Pablo Sevilla (Eolo-Kometa) e Martin ...

26' - Barrow punta Rrahmani, si accentra e prova il destro a: il tiro si spegne sul fondo. 23' - Bologna in evidente difficoltà in questa fase, diversi errori in fase di appoggio che ...Caprari batte la punizione forte sopra la barriera ma non trova ilgiusto e sorvola l'incrocio dei pali alla sinistra di Falcone 1' da Caprari in area lo scarico per Ciurria che a centroarea ...26' - Barrow punta Rrahmani, si accentra e prova il destro a: il tiro si spegne sul fondo. 23' - Bologna in evidente difficoltà in questa fase, diversi errori in fase di appoggio che ...

LIVE Giro d'Italia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ci siamo, ecco le Tre Cime di Lavaredo! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2023 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventunesima e ultima tappa del Giro d ...63' - GOL DEL BOLOGNA! Sansone punta Bereszynski e calcia a giro: Gollini devia ma sulla respinta arriva Ferguson che insacca a porta vuota, 60' - Triplo cambio nel Bologna: dentro Zirkzee, Sansone e ...