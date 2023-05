LIVE Atletica | Diamond League Rabat 2023 in DIRETTA | Tecuceanu sesto negli 800 | personale di Cavalli nei 1500! Sfida Kerley-Omanyala

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) 20.50: Al via i 400 piani uomini con: MAR DAIR Hamza GBR HAYDOCK-WILSON Alex BOT NDORI Bayapo GBR HUDSON-SMITH Matthew BAH GARDINER Steven USA NORWOOD Vernon JAM McDONALD Rusheen RSA NENE Zakhiti 20.48: Prima rotazione di salti nel triplo donne. Bekh-Romanchuk vba al comando con 14.55, seconda Ricketts con 14.42, terza Povea con 14.14 20.47: Stahl lancia a 67.54 e si inserisce in seconda posizione nel disco 20.46: Mahuchikh supera 1.91 al primo tentativo 20.43: La etiope Hailu chiude seconda nei 1500 con 3'57?65, terzo posto per l'etiope Haylum con 3'57?66. Ludovicaè ottava con il recorddi 4'04?82! 20.42: Cavalcata solitaria per la etiope Tsegay che vince i 1500 donne con 3'54?08, che è il recorde migliore tempo mondiale ...