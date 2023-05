(Di domenica 28 maggio 2023) L'apprezzata serie Prime Video ispirata all'omonimo romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett torna con una seconda stagione, andando oltre il materiale originale, nel bene e nel male.è un romanzo scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett, un concentrato di ironia e catastrofismo che, con uno stile umoristico tipicamente british e una sferzata di citazioni, racconta la storia di due amici secolari, l'angelo Aziraphale e il demone Crowley, che decidono di impedire l'Armageddon perché troppo affezionati alla Terra e agli esseri umani. Un libro irriverente e appassionante che, dopo ben 29 anni, ha ispirato una serie televisiva di Prime Video e BBC Two (scritta dallo stesso Gaiman), che è riuscita a catturare perfettamente l'anima del testo. Uno show che tra l'altro, trainato da un duo …

(2019 - ) Miniserie TV di produzione britannico - statunitense per la regia di Douglas Mackinnon ,racconta le vicissitudini del demone Crowley ( David Tennant ) e dell'angelo ...È questa sostanzialmente la trama della miniserie britannica, che sta per tornare su Prime Video con una nuova stagione e una nuova storia. Ecco cinque cose da sapere sulla stagione 2.

Good Omens 2, tra rischi e opportunità Movieplayer

Neil Gaiman è intervenuto online per difendere la presenza nel cast di Good Omens 2 di Peter Davidson e Ty Tennant ...Nuove avventure aspettano l’angelo Aziraphale e il demone Crowley: ecco tutte le cose da sapere sulla seconda stagione di Good Omens ...