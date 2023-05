Dossena | auto si ribalta nella notte | due feriti

(Di domenica 28 maggio 2023). Uncon a bordo due persone, un uomo di 50 e una donna di 44 anni – si èta, in località Molini. È successo intorno alle 3. Isono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e verde a quello di Ponte San Pietro. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri.

DOSSENA .Ventitreenne di ritorno da una festa perde il controllo della propria Fiat 500 Abarth nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio. A soccorrerlo anche alcuni amici che hanno spostato il ve ...INCIDENTE. È successo nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio sulla strada provinciale San Pellegrino-Dossena. Grave incidente stradale nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio sulla stra ...