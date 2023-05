(Di giovedì 25 maggio 2023), 25 mag. - (Adnkronos) - “Credo che sia aCarsten Spohr”, l'ad di“ o stia arrivando, è un indizio”. “Se mi lasciate andare ci saranno novità”. Così il ministro dell'Economia Giancarload una domanda sulla possibile firma nella trattativa per Ita, a margine di un evento alla Sapienza.

Il MEF al momento è azionista unico diAirways. La firma dell'accordo preliminare tra le parti potrebbe arrivare già nella giornata di oggi visto che il Ministro dell'Economiaè a Roma ...Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo, domani sarà a Roma mentre venerdì partirà per Trento per il Festival dell'Economia. Il Mef al momento è azionista unico diAirways. ...Qualche giorno dopo l'intesa dovrebbe essere convocata l'assemblea degli azionisti diAirways, guidata dal presidente esecutivo Antonino Turicchi (scelto dal ministro Giancarlo), per la ...

**Ita:Giorgetti,'ad Lufthansa a Roma oggi, attese novità** Il Dubbio

Il MEF al momento è azionista unico di Ita Airways. La firma dell'accordo preliminare tra le parti potrebbe arrivare già nella giornata di oggi visto che il Ministro dell'Economia Giorgetti è a Roma ...Tesoro e Lufhtansa sembrano aver trovato l’accordo per la cessione del 40% di Ita-Airways. La firma dell’intesa per la (futura) privatizzazione della compagnia di bandiera potrebbe arrivare già domani ...