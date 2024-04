Gérard Depardieu arrestato per violenza sessuale | le nuove accuse

(Di lunedì 29 aprile 2024)è statodalla polizia parigina con l’accusa die molestie. Oggi, lunedì 29 aprile 2024, l’attore è stato posto in stato di fermo in attesa dell’interrogatorio, che dovrebbe avere luogo nelle prossime ore. Leriguardano due casi di presunte molestie avvenute sul set ai danni di due differenti donne. Il primo episodio è collegato a una denuncia pere molestie avvenute nel settembre del 2021 sul set del film Les Volets Verts ai danni di una scenografa, che lo aveva poi denunciato nel febbraio 2024. Il secondo caso, invece, è più vecchio e riguarda la denuncia presentata da una assistente sul set di Le magicien et les siamois, che nel 2014, a 24 anni, fu molestata dall’attore. Secondo le ...

