WWE | Ancora incertezza sulla location di WrestleMania 41 - Las Vegas scavalca Minneapolis?

(Di lunedì 29 aprile 2024) Solitamente durante un’edizione divengono svelate data edella successiva edizione che si terrà l’anno seguente, ma questa particolare tradizione quest’anno è saltata e non sappiamonulla di certo su41. Las? Ciò che sappiamo è che la WWE stadecidendo la città che avrà l’onore di ospitare lo Showcase Of The Immortals e se fino a pochi giorni fasembra la scelta numero 1, nelle ultime ore sembra che ci sia stato un sorpasso e Lassia balzata improvvisamente in vetta alla classifica delle preferenze, conche sta perdendo quotazioni. Non ci resta quindi che attendere e scoprire insieme ...

Drew McIntyre ancora infortunato: periodo di stop per lui dai ring WWE - Dopo essersi mostrato con un braccio fasciato nel tuor europeo della WWE, l'ex campione mondiale dovrà stare fuori per alcune settimane ...

The Rock e la sua predizione: ecco cinque anni fa chi dava per nuova star in WWE - The Rock è uno dei personaggi più influenti in tutto il mondo del pro-wrestling, nonché in quello di Hollywood, con l'ex atleta della WWE che è tornato a lottare nell'edizione di quest'anno di ...

Damian Priest, il campione mondiale presto in tour in Italia con la WWE: “Atmosfera inspiegabile” - Damien Priest, laureatosi campione mondiale in occasione di wrestlemania XL, sarà tra i campioni della WWE in tour in Italia il prossimo 1 maggio alla ...

