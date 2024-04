Chi è Athos Salomé - il Nostradamus di oggi | predisse Twitter comprato da Musk e il Covid Cosa vede nel futuro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nell’ambito delle previsioni sul, un nome ha attirato l’attenzione in modo particolare negli ultimi tempi:Salomè, un parapsicologo brasiliano la cui fama di “moderno” è cresciuta grazie a presunte intuizioni accurate su eventi significativi, compresa la pandemia di-19. Aspetto da modello di Armani, è decisamente lontano dall’immaginario del veggente dalla barba bianca e sandali ai piedi: sempre che sia quello che mostra su internet il suo aspetto reale.pandemia eche acquista, e ilper lui non sarà roseo Le previsioni di Salomè per il 2024, riportate dal Daily Mail, non lasciano spazio a un respiro rassicurante. L’esperto avverte di gravi rischi che potrebbero ...