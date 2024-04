La bandiera cucita da mia madre rispolverata dopo tanti anni - Il video

E’ partita la festa in casa Pianese per la promozione nel campionato di Serie C dopo 4 anni consecutivi nei dilettanti. La squadra di Fabio Prosperi si è imposta sul campo del Seravezza Pozzi con il punteggio di 2-3. Decisive le marcature di Ledonne, Kouko e Bramante. Per i padroni di casa inutili ...

Continua a leggere>>