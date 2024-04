Commemorazione Ramelli - La Russa | Speriamo sia vicina pacificazione nazionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) “È importante che la corona sia stata deposta dal sindaco, perché la corona è del Comune, rimane sempre da capire perché la corona si e la fascia no, ma noi noi non ci formalizziamo. Quello che conta sono i gesti, l'abito non fa il monaco. Sono grato al sindaco di essere venuto a ricordare un giovane che ha perso la vita”. Così il presidente del Senato Ignazio La, parlando al termine delladi Sergioai giardini intitolati al giovane del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da esponenti di Avanguardia Operaia. “Su questo cippo -continua La- non c'è una parola di odio o di appartenenza. E in nome di unaci piacerebbe che una scritta come questa ci fosse anche in tutte le occasioni in cui viene ricordato chiunque sia caduto in ...