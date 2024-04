Se non combattiamo il Sud è morto | autonomia - parla De Luca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) La riforma sull'differenziata arriva alla Camera, dopo essere già stata approvata in Senato. La maggioranza vuole far passare il ddl in tempi brevi ma il centrosinistra annuncia di fare opposizione. "Sto combattendo da tre anni. Devono combattere quelli che hanno fatto i disertori in questi anni e che ancora oggi si nascondono dietro De. Stiamo combattendo. Gli esponenti di governo continuano a raccontare frottole", ha detto il presidente della Campania Vincenzo De, a margine di una conferenza stampa nella sede della Regione a Napoli. "La cosa drammatica è che non tutti nel Sud hanno capito che se nonil Sud è", ha aggiunto.