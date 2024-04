Al via l'Sg Soccer Summer Camp - il primo campus di calcio internazionale

Ermal Meta diventa papà per la prima volta: «Sono prontissimo» - Fiocco rosa per l’ex vincitore del Festival di Sanremo, che ha già scelto il nome della piccola in arrivo.Ermal Meta sta per diventare papà per la prima volta: la fidanzata Chiara Sturdà è incinta.L’a ...

Liverpool, lite Salah-Klopp. Il tecnico lo fa entrare gli ultimi dieci minuti e l’egiziano non ci sta: “Ci sarà fuoco se oggi parlo” - Lo sfogo dell'attaccante egiziano nei confronti di Klopp nell'ultimo match. Poi il tecnico tedesco ha spiegato ...

Linfoma del mediastino, uno studio italiano conferma: la terapia CAR-T è molto efficace - Lo studio Lo studio CART-SIE ha analizzato i dati relativi a 70 pazienti con linfoma del mediastino a grandi cellule B e 190 pazienti linfoma diffuso a grandi cellule B seguiti in media per un anno ...

