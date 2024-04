Ancora un valanga in Valfurva | due sci-alpinisti salvi per miracolo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tanta paura e probabilmente altrettanta fortuna. Si potrebbe riassumere così l’episodio avvenuto nel pomeriggio in territorio comunale di, in Alta Valtellina. Dopo la slavina che solo qualche giorno fa era costata la vita a Matteo Fornaciari, 24enne di Assago, la montagna torna a incutere terrore: uno sci-alpinista è stato investito da unamentre scendeva dal Palon de la Mare, a quasi 3000 metri d'altezza. È stato soccorso, riportando solo una lieve ferita a una gamba. È un francese di 52 anni, per fortuna colpito solo in parte dalla massa di neve. Era assieme a un connazionale rimasto illeso. I due sono stati assistiti tempestivamente dai militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio intervenuti con i soccorritori della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di. ...

