Scontro CGIL e Comune - il Pd | Accanto ai dipendenti e ai sindacati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Eravamo già intervenuti nelle scorse settimane per segnalare quanto sta accadendo col personale deldi Benevento: una situazione grave tra trasferimenti e cambi di mansione e lofrontale con alcune sigle sindacali, su tutte la”. Così in una nota il Gruppo Consiliare Pd Benevento. “E’ preoccupante – scrive – che un’organizzazione sindacale come lasia stata costretta a rivolgersi addirittura al Giudice del Lavoro per i comportamenti antisindacali dell’Ente: un dato che evidenzia totale indisponibilità al dialogo del, laddove invece il dialogo dovrebbe essere un perno fondamentale. Un modus operandi che, come detto, sfocia in una riduzione della qualità dei servizi offerti, vista la tensione costante che si vive e i cambi di mansione spesso ...