Le previsioni meteo per il 30 aprile 2024

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma Tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento tra la sera e la notte ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +12°C e +28°C. Lazio Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio con isolate piogge possibili sui settori interni. In serata e nottata tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento, locali piogge in arrivo sulle coste. NAZIONALE AL NORD Al mattino isolati piovaschi sulle Alpi occidentali, velature in transito altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia tra Liguria e Piemonte, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni di nord-ovest, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. AL CENTRO Al mattino tempo asciutto con cieli del tutto soleggiati. ...