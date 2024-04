Beatrice assente al compleanno di Vittorio Menozzi | lui rivela quali sono i rapporti con la Luzzi

Beatrice Luzzi è stata fra i 19 gieffini che per un motivo o per un altro non è andata al compleanno di Vittorio Menozzi ma, stando alle parole di lui, fra i due non sembrerebbe esserci maretta. Fra le pagine di ComingSoon ha così parlato di lei: “Senz’altro è stata una figura importante nel mio ...

Continua a leggere>>