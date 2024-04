Europee e leader in campo - Masia | Sì da elettori di centrodestr - contrari nel centrosinistra

(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – "E' la prima volta che ci troviamo in una situazione del genere ma sappiamo, abbiamo fatto delle indagini su questo, che tra glidia c'è una sorta di gradimento, di accettazione, per questo 'giochino'. Mentre nelc'è una resistenza, se non una totaleetà. E intendo ilcome il

Europee e leader in campo, Masia: "Sì da elettori di centrodestra, contrari nel centrosinistra" - 'Tra gli elettori di centrodestra c'è una sorta di gradimento, di accettazione, per questo 'giochino'. Mentre nel centrosinistra c'è una resistenza, se non una totale contrarietà' ...

Anziani Europee 2024: il voto come strumento per difendere la democrazia - Il Parlamento europeo lancia la sua campagna di comunicazione per le elezioni, in cui sottolinea l'importanza di votare e di preservare la democrazia.

Con Strada e Tarquinio Schlein lancia la sfida alle correnti dem - La candidatura fittizia alle Europee dei leader di partito, come Schlein, non piace al 61% degli italiani e al 70% degli elettori del Pd.

