Calcio | Premier League Club favorevoli a introduzione tetto spese

Milano, 29 aprile 2024 – Da corsa a tre, verosimilmente, a corsa a due. Dopo la trentacinquesima giornata di Premier League l' Arsenal e il Manchester City hanno staccato un Liverpool in crisi in questo finale di stagione. I Reds pareggiano a casa del West Ham, ma a fare notizia è anche la velata ... Continua a leggere>>

premier league e l'introduzione del tetto salariale: tutto quello che c'è da sapere - Rivoluzione in arrivo in premier league. I club del campionato inglese, infatti, si sono ritrovati oggi a Londra per il voto sull'introduzione di un tetto salariale sulle spese per costruire la rosa ...

Continua a leggere>>

Svolta in premier: i club han votato a favore del tetto alle spese - Le nuove regole entreranno in vigore dalla stagione 2025-26: ci sarà un limite proporzionale alle entrate delle squadre in fondo alla classific ...

Continua a leggere>>

premier league, possibile l'introduzione di un tetto salariale: la situazione - La premier league voterà per la possibile introduzione di un tetto salariale ...

Continua a leggere>>