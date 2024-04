Panchina Milan - Carlo Pellegatti | Julian Lopetegui non ha mai convinto i tifosi

(Di lunedì 29 aprile 2024), il giornalistaha espresso la sua opinione sul possibile arrivo di Julenche non riscalda iLa reazione deidelnon è stata certamente positiva alla notizia di un possibile arrivo indi Julen. Dato ormai per certo l’addio a Stefano Pioli al termine della stagione, la dirigenza rossonera valuta una serie di profili alla ricerca dell’allenatore giusto. La candidatura del tecnico spagnolo è lì sul tavolo e piace parecchio alla società. Non ai sostenitori delche sui social hanno già avuto modo di esprimere il proprio parere: #Nopetegui. Insomma, non c’è molto entusiasmo attorno al nome dell’ex Real Madrid nonostante ...

Missione in Inghilterra per il Milan per cercare di migliorare un reparto, quello difensivo, che ha dato più di un grattacapo in questa stagione.... Continua a leggere>>

Julen Lopetegui balza in pole position per la panchina del Milan nella prossima stagione. Il tecnico spagnolo ex Porto e Real Madrid è in cima... Continua a leggere>>

2024-04-27 19:27:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Julen Lopetegui balza in pole position per la panchina del Milan nella prossima stagione. Il tecnico spagnolo ex Porto e Real Madrid è in cima alla lista dei rossoneri per il dopo Pioli. La conferma ... Continua a leggere>>

Rinnovo o addio: il milan può perdere un altro gioiello - Continuano i contatti tra il milan e l'entourage di un proprio gioiello: l'obiettivo è rinnovare subito, per allontanare le sirene inglesi ...

Continua a leggere>>

ASTON VILLA - Lenglet: "In passato ho avuto contatti con il milan, mi piacerebbe giocare in Serie A" - Clement Lenglet è stato a lungo uno dei nomi papabili per la difesa del milan e non è ancora detto che il suo futuro non sia in rossonero. Il difensore dell'Aston Villa non si è nascosto nell'intervis ...

Continua a leggere>>

Juve milan, Laudisa: «Una stagione che porterà a cambi importanti, non solo sulle due panchine» - carlo Laudisa ha parlato della sfida tra la Juve e il milan, ma si è proiettato anche al futuro delle due squadre carlo Laudisa, tramite X, ha parlato della sfida tra la Juve e il milan, ma si è proie ...

Continua a leggere>>