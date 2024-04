La Cina e la rana che bolle L’analisi di Aquilino - che saluta IndoPaCom

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 aprile 2024) “Sta diventando più aggressiva, sta diventando più audace e sta diventando più pericolosa”, dice l’ammiraglio John “Lung”a proposito della, e poi aggiunge: Pechino sta perseguendo una strategia “boiling frog”, aumentando le tensioni nella regione con un’attività militare sempre più pericolosa. Le parole del capo del comando Indo Pacifico del Pentagono sono ancora più interessanti se si considera chesta passando il testimone al parigrado Samuel Paparo (detto “Pappy”). E dunque, la metafora dellante diventa un’eredità analitica — che l’ammiraglio veicola affidandola a un’intervista di farewell con il Financial Times. La strategia cinese di aumentare gradualmente la temperatura (delle tensioni) in modo che il pericolo finale sia sottovalutato fino a quando non è troppo ...