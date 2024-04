Gli Usa rivogliono indietro i carri armati dati all' Ucraina che non hanno cambiato la guerra

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 aprile 2024) Che iamericani Abrams M1A1 non fossero l’arma in grado di cambiare il conflitto russo-ucraino come Bruxelles andava predicando era cosa nota, meno probabile invece era che da Washington arrivasse la richiesta di ritirarli dal fronte dopo che, su una trentina di esemplari consegnati, nove sono stati distrutti e danneggiati dalle bombe plananti e dai droni. Non sono i soli, anche gli inglesi fecero ritirare i loro Challenger 2 (12 esemplari) dopo l’offensiva dell’autunno 2023, per lo stesso motivo e certo la produzione tedesca dei Leopard 2 non appare così fenomenale come la si dipingeva, con idi Berlino che saltano in aria come quelli russi. Ma la neutralizzazione degli M1A1 è un colpo alla reputazione americana ed è avvenuta perlopiù nella provincia più occidentale di Avdiivka, nel Donbass, ...