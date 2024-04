Lavoratori in nero | maxi-multa per un imprenditore all’Eur

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 aprile 2024 – Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno eseguito una serie di controlli mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree del quartiere maggiormente frequentate durante la movida. Nel dettaglio, i Carabinieri, con il supporto dei colleghi del Gruppo tutela lavoro di Roma e personale dell’Asl di Roma, hanno sanzionato amministrativamente il legale rappresentante di un locale in piazza Guglielmo Marconi per aver impiegato tre“a”. Elevata unadi 8.800 euro e notificata la prescrizione di regolarizzare la posizione degli stessi dipendenti, pena la sospensione dell’attività. Durante la notte i Carabinieri hanno anche eseguito numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, nel corso dei quali hanno denunciato una 26enne romana per guida in ...