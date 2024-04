Patrizia Reggiani plagiata? Quella derubata e usata sono io

House of Gucci , film diretto da Ridley Scott e basato sul libro di Sara Gay Forden, finisce con un salto temporale di due anni dal 1995 al 1997. Qui l’attenzione si concentra sul processo ai quattro incriminati per l’assassinio di Maurizio Gucci (Adam Driver), tra cui la moglie Patrizia (Lady ... Continua a leggere>>

"Nove per nove", alla galleria LiArt si presenta il volume di poesie di Tommaso Romano e dipinti di Togo - Il 26 Aprile alle ore 17.30, alla galleria LiArt Via Giotto n.84, Palermo, avrà luogo la mostra personale e la presentazione del testo "Nove per Nove - Poesie di Tommaso Romano e dipinti di Togo", con ...

Continua a leggere>>

Si presenta alla galleria LI.AR.T a Palermo il volume “Nove per Nove” Poesie di Tommaso Romano e dipinti di Togo - Il 26 Aprile alle ore 17,30, alla galleria LI.AR.T, in via Giotto, 84 a Palermo, avrà luogo la mostra personale e la presentazione del testo “Nove per Nove – Poesie di Tommaso Romano e dipinti di Tog ...

Continua a leggere>>

Back to Black e i 10 biopic più controversi di sempre (classificati) - Mentre arriva nelle sale Back to Black, il discusso biopic su Amy Winehouse, ecco la classifica dei 10 film biografici più chiacchierati di sempre: da quello sui Doors secondo Oliver Stone a Bohemian ...

Continua a leggere>>