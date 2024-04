Proposti 40 giorni di tregua a Gaza con scambio di prigionieri ed ostaggi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 aprile 2024) Spiragli di pace si addensano sulla Striscia di; da più fronti infatti l'accordo per unaviene dato come sempre più vicino. «Hamas ha davanti a sé una proposta straordinariamente generosa da parte di Israele. E in questo momento, l'unica cosa che si frappone tra il popolo die un cessate il fuoco è Hamas. Devono decidere e devono decidere in fretta. Spero che prenderanno la decisione giusta, possiamo avere un cambiamento fondamentale nella dinamica», sono state le parole intervenendo all'incontro del World Economic Forum in Arabia Saudita, del segretario di Stato Usa Antony Blinken. Nella proposta "molto generosa" fatta a Hamas sono stati offerti "40di cessate il fuoco, il possibile rilascio di migliaia di detenuti palestinesi, in cambio della liberazione degli". Lo ha ...