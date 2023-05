Messico | eruzione vulcano Popocatepetl | ceneri bloccano centinaia di voli

(Di martedì 23 maggio 2023) Città del, 23 mag. - Sono stati 1.200 ibloccati lo scorso fine settimana all'aeroporto internazionale di Città deldalledelPopocatépetl in: 403 sono ...

Città del, 23 mag. - Sono stati 1.200 i voli bloccati lo scorso fine settimana all'aeroporto internazionale di Città deldalle ceneri del vulcano Popocatépetl in: 403 sono stati cancellati, 804 hanno subito ritardi significativi con pesanti disagi per 11mila persone nella capitale, altre 2mila nell'...CITTÀ DEL, 22 MAG - Il ministero della Difesa messicano (Sedena) ha reso noto di aver approntato un piano di emergenza che scatterà nel caso l'allarme per l'del vulcano Popocatépetl dovesse ...Il vulcano è uno più pericolosi dell'America Latina: ha ripreso la sua attività eruttiva nel 1994 e l'ultimaviolenta è stata registrata nel dicembre del 2000

