Governo | Salvini - ' avanti fino al 202 - non un minuto in meno'

(Di domenica 28 aprile 2024) Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - "Lo dico ai giornalisti: mettetevi l'anima in pace perché le prossime elezioni politiche saranno nel 2027, non unprima. Questa squadra andràall'ultimodei giorni che ci hanno dato gli italiani per governare il paese. Poi è chiaro che ognuno ha la sua storia, la sua cultura e la sua provenienza politica". Lo ha detto il vicepremier e ministro Matteo, in videocollegamento con la kermesse Fdi a Pescara.