Harvey Weinstein ricoverato in ospedale nel carcere di Bellevue | È un disastro dal punto di vista della salute

(Adnkronos) – Harvey Weinstein è stato ricoverato in ospedale nel carcere di Bellevue dopo essere comparso davanti alla Corte suprema di New York che ha annullato la sua condanna per reati sessuali. "Lo hanno visitato e lo hanno mandato nell'ospedale di Bellevue. Sembra che abbia bisogno di molto ...

Continua a leggere>>

È ricoverato in ospedale a New York Harvey Weinstein, che sarebbe stato sottoposto a una serie di esami medici. A confermarlo all’Associated press è stato il suo avvocato Arthur Aidala, secondo cui l’ex produttore cinematografico sarebbe stato ricoverato al Bellevue Hospital di Manhattan, dopo il ...

Continua a leggere>>

Giovedì la Corte d'Appello di New York ha annullato la sua condanna per stupro del 2020 ma resta in carcere per una condanna a 16 anni per un altro stupro inflittagli nel 2022 Harvey Weinstein è stato ricoverato in ospedale nel carcere di Bellevue dopo essere comparso davanti alla Corte suprema di ...

Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Harvey Weinstein è stato ricoverato in ospedale nel carcere di Bellevue dopo essere comparso davanti alla Corte suprema di New York che ha annullato la sua condanna per reati sessuali. "Lo hanno visitato e lo hanno mandato nell'ospedale di Bellevue. Sembra che abbia bisogno di molto ...

Continua a leggere>>

Nel corso dell’ultimo episodio di Dynamite, Tony Khan è stato brutalizzato prima da Jack Perry e poi dagli Young Bucks. Il Presidente AEW sta continuando a “vendere” l’aggressione subito e si è presentato al Draft NFL con un collarino al collo. Ospite di NFL Network, Tony ha parlato di ...

Continua a leggere>>