La storia d’amore di Katia Follesa e Angelo Pisani è finita? Ecco tutta la verità

Comedy Match - Katia Follesa Il giovedì sera del Nove si conferma all’insegna della comicità. Dopo una quarta e fortunata edizione di Only Fun – Comico Show, da domani, giovedì 25 aprile, è in arrivo Comedy Match, con la conduzione di Katia Follesa (già disponibile su discovery+). Come si ...

L'attrice ha smentito alcune affermazioni sulla rottura con il compagno che le erano state attribuite, lasciando intendere la difficoltà del momento: «Non abbiamo rilasciato dichiarazioni, né io né Angelo. Non ho smentito la crisi»

