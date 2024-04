Atalanta-Empoli - Serie A | probabili formazion - pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 aprile 2024) Dopo le imprese di Europa League e Coppa Italia l’sulle ali dell’entusiasmo va a caccia di un altro successo in campionato per cercare di riprendersi un posto in zona Champions. Al Gewiss Stadium arriva oggi l’, assetato di punti che permettano di allontanarsi dalla zona retrocessione e intenzionato a portare a casa un altro scalpo importante dopo quelli di Torino e Napoli delle scorse settimane. Il fischio d’inizio ad, valevole per la 34esima giornata diA, è in programma alle ore 18:00 di oggi. Il momento delle due squadre Periodo da sogno per l’, che dopo l’eliminazione di mercoledì della Fiorentina dalla semifinale di Coppa Italia è rimasta l’unica squadra italiana in corsa per tutte le competizioni. In Europa League, infatti, i ...