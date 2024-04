Aversa non è Mondragone - D’Angelo lancia la campagna | Gli onorevoli tengano giù le mani dalla nostra città

Aversa. “Aversa non è Teverola. Aversa non è Mondragone. Aversa non è Marcianise. Aversa è degli Aversani”. È con queste parole che il candidato sindaco del Basilisco, Eugenia D’Angelo, lancia la campagna di affissioni del movimento civico. Sei per tre con un chiaro messaggio politico ribadito ...

Continua a leggere>>