Taekwondo - Dell’Aquila | Olimpiadi Parigi? Sento la pression - ma sto imparando a gestirla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) C’è anche il campione olimpico di Tokyo e n°1 del ranking Vitoa fare da spettatore ai campionati italiano diin corso al PalaTiziano di Roma. “di? L’oro di Tokyo è il passato, non devo pensare a quel titolo ma solo a combattere. Nel presente è tutta un’altra storia”, ha dichiarato all’ANSA. “Non penso al fatto che sono campione in carica, tra un’Olimpiade e l’altra ci sono quattro anni, anche se in questo caso sono tre, quindi essere campione in carica non significa niente – ha proseguito-. Spesso è difficile già solo qualificarsi nel, figuriamoci vincere di nuovo. Lae la, ma stoe sto migliorando su questo aspetto”. Per ...