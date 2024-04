Rodriguez | Inter ha già vinto ma è una squadra forte e non molla

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024)è statocettato a San Siro dove alle ore 12.30 andrà in scena-Torino, sfida della trentaquattresima giornata di Serie A ma soprattutto giorno di festa per i nerazzurri, già Campioni d’Italia in carica. Di seguito quanto detto a DAZN nel pre-partita SOLO VITTORIE – Ricardoha parlato così prima del fischio d’inizio di-Torino: «Lo sappiamo che loro hanno giàtutto ma secondo me è unache non. Secondo me vogliono vincere».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale ...